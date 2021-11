Negrita, esce "MTV Unplugged"

Esce "MTV Unplugged" dei Negrita, registrato lo scorso luglio nella cornice dell’Anfiteatro Romano di Arezzo. L’album sarà disponibile in formato fisico (vinile e cd) e digitale mentre il live sarà in onda, per la prima volta, oggi alle 22.00 su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e il 28 novembre alle 19.00 anche su VH1 (canale 67 del DTT, 22 di Tivùsat e 715 di Sky).

Nel formato fisico l’album sarà disponibile in formato CD standard e doppio LP. La versione integrale (doppio CD autografato) e doppio LP autografato sarà in esclusiva su Amazon.

Pau, il frontman della band aretina, parla così del disco: “Tutte le volte in cui pensiamo di esserci tolti ogni soddisfazione, il destino arriva a smentire le nostre certezze. Quando muovevamo i primi passi all’inizio degli anni Novanta, gli show unplugged di MTV erano uno dei nostri punti di riferimento. Quante volte, ascoltando le performance di Clapton, Dylan, Nirvana o Alice In Chains ci siamo detti: quanto sarebbe bello essere al loro posto? Un orgoglio immenso, che abbiamo affrontato con la solita carica e con un pensiero speciale a tutti coloro che ci hanno preceduto negli anni”.

I Negrita sono Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi, Cesare "Mac" Petricich. La band è completata sul palco da Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (pianoforte, tastiera, violoncello), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria).

Tracklist:

Il gioco

Dannato vivere

Non torneranno più

Brucerò per te

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Tuyo/Malavida in Buenos Aires

Che rumore fa la felicità

Cambio

Non è per sempre feat. Mauel Agnelli

Mama maè

Ho imparato a sognare

El Diablo feat. Piero Pelù

Rotolando verso sud feat. Rkomi

Gioia infinita