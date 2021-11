I Maneskin suoneranno al Lollapalooza di Stoccolma e al Nova Rock

Nessuna intenzione di fermarsi. I Maneskin continuano ad aggiungere grossi appuntamenti al calendario del loro tour 2022, fuori dall'Italia. Dopo aver annunciato concerti sui palchi di festival come - tra gli altri - il Rock Am Ring, il Rock Im Park e il Tons Of Rock, il quartetto capitanato da Damiano David ha annunciato altre due date internazionali. All'inizio di giugno i Maneskin saranno impegnati al Nova Rock di Nickelsdorf, in Austria, in programma dal 9 al 12 giugno 2022. Il 1° luglio, invece, la band di "Zitti e buoni" si esibirà al Lollapalooza di Stoccolma, in Svezia, nello stesso giorno di Imagine Dragons e The Killers.

Glad to announce we’ll be part of the #lollastockholm festival this summer! 💖



Ticket starting from tomorrow:https://t.co/8QaqBTs7wT pic.twitter.com/o8p4jcFgtd — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 24, 2021

I Maneskin sono reduci dalla vittoria agli MTV EMAs 2021, che si sono svolti domenica 14 novembre a Budapest, nella categoria "Best Rock", battendo Foo Fighters, Coldplay e gli stessi Killers e Imagine Dragons. Lunedì scorso la band ha partecipato alla cerimonia legata all'annuncio dei candidati ai Grammy Awards - il nome dei Maneskin non figura tra i candidati, nonostante il successo che Damiano e soci stanno riscuotendo da ormai qualche mese anche negli Usa - ma si è presentata all'evento senza la bassista Victoria, che è rientrata da Los Angeles a Roma per non meglio specificati motivi personali.

Le quattro date dei Maneskin previste a dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e al Forum di Assago a Milano sono state rinviate al 2022.