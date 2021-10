Maneskin: i concerti a Milano e Roma di dicembre spostati al 2022

'A causa della situazione attuale, Vivo Concerti comunica che sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021.' Questo il testo del comunicato del promoter della band romana per annunciare lo spostamento dei live del gruppo al prossimo anno.

Il concerto previsto al Mediolanum Forum di Assago, nelle vicinanze di Milano, per il 18 dicembre è riprogrammato per il 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per il 5 aprile. Le due date al Palazzo dello Sport di Roma previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono invece riprogrammate per il 12 e 13 aprile 2022.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Questo il calendario aggiornato:

Domenica 20 marzo - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo - Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Mercoledì 23 marzo - Assago (MI) @ Mediolanum Forum - recupero del 18 dicembre 2021

Sabato 26 marzo - Napoli @ PalaPartenope

Domenica 27 marzo - Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 31 marzo - Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 1 aprile - Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile - Torino @ Pala Alpitour

Martedì 5 aprile - Assago (MI) @ Mediolanum Forum - recupero del 19 dicembre 2021

Venerdì 8 aprile - Bari @ PalaFlorio

Martedì 12 aprile - Roma @ Palazzo dello Sport - recupero del 14 dicembre 2021

Mercoledì 13 aprile - Roma @ Palazzo dello Sport - recupero del 15 dicembre 2021

Sabato 23 aprile - Verona @ Arena di Verona

Sabato 9 luglio - Roma @ Circo Massimo

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com e in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.