Randy Newman ha scelto le sue migliori canzoni

Cantautore, arrangiatore, pianista, compositore di colonne sonore, Randy Newman è uno dei grandi della musica americana la cui notorietà presso il pubblico è inversamente proporzionale alla stima che raccoglie dalla critica. Per la rivista americana “Rolling Stone”, qualche anno fa, il musicista nato a Los Angeles il 28 novembre del 1943 scelse quelle che riteneva fossero le quindici canzoni della sua vita. Per festeggiarne il compleanno le riportiamo qui sotto.

"I Think It's Going to Rain Today" - (“Randy Newman”, 1968)

"Davy the Fat Boy" - (“Randy Newman”, 1968)

"Have You Seen My Baby" - (“12 Songs”, 1970)

"Mama Told Me Not to Come" - (“12 Songs”, 1970)

"Sail Away" - (“Sail Away”, 1972)

"Lonely at the Top" - (“Sail Away”, 1972)

"Louisiana 1927" - (“Good Old Boys”, 1974)

"Short People" - (“Little Criminals”, 1977)

"One More Hour" - (dalla colonna sonora di “Ragtime”, 1981)

"I Love L.A." - (“Trouble in Paradise”, 1983)

"Feels Like Home" - (“Randy Newman's Faust”, 1995)

"You've Got a Friend in Me" - (dalla colonna sonora di “Toy Story”, 1995)

"A Few Words in Defense of Our Country" - (“Harps and Angels”, 2008)

"Putin" - (“Dark Matter”, 2017)