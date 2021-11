Bryan Adams positivo al Covid all'arrivo in Italia

Corriere.it informa che Bryan Adams, atterrato all'aeroposto della Malpensa in arrivo da New York, è risultato positivo al Covid. Adams, che è arrivato in Italia per la presentazione del Calendario Pirelli con le sue fotografie, prevista per il 29 novembre, aveva febbre ed è stato tamponato, con esito purtroppo sfavorevole: è positivo al Covid (nonostante dichiari di aver già ricevuto due vaccinazioni).

Ecco il suo messaggio via social:

«Ciao, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Grazie per il supporto».

Già un mese fa appunto il musicista era risultato positivo al Covid, il 30 ottobre scorso, quando per questo motivo non aveva potuto prendere parte alla cerimonia della Hall of Fame per Tina Turner, ma allora il suo staff aveva informato: «Bryan è completamente vaccinato e non ha alcun sintomo».

Bryan Adams ha recentemente annunciato concerti in Italia per il 2022.