Bryan Adams pubblica il nuovo singolo e annuncia tre concerti in Italia

Bryan Adams ha annunciato tre concerti in programma in Italia per il prossimo febbraio. Il cantautore canadese tornerà a esibirsi nel nostro Paese per presentare dal vivo le canzoni del suo nuovo album, “So happy it hurts”, in arrivo sui mercati l'11 marzo dell’anno venturo e anticipato oggi - 11 ottobre - dalla pubblicazione della title track.

Il nuovo brano è accompagnato da un video disponibile dalle ore 18 di oggi su YouTube:

Il tour di Bryan Adams a supporto del suo nuovo lavoro discografico farà tappa in Italia l’11 febbraio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 febbraio al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano. I biglietti per gli show, dopo una pre-sale per gli ascoltatori di R101 dalle 10 del 14 ottobre - saranno in vendita dalle ore 10 del 16 ottobre su www.dalessandroegalli.com.

Durante i concerti l’artista, oltre a far ascoltare i brani del suo prossimo progetto discografico, suonerà dal vivo anche brani estratti dai suoi lavori precedenti. A proposito del successore di “Shine a light” del 2019, che includerà 12 brani, il cantautore canadese ha detto:

"La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All'improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire. 'So happy it hurts' parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L'album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana".

Di seguito la copertina di "So happy it hurts", che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione CD standard, CD deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include CD deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata.