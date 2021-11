Turchia, Omar Souleyman è stato rilasciato

Buone notizie dalla Turchia. Omar Souleyman, musicista siriano noto per le sue collaborazioni con Bjork, Four Tet e Damon Albarn, è stato rilasciato dopo essere stato arrestato con l'accusa di terrorismo. Souleyman, che da tempo vive in Turchia, era stato accusato di appartenenere al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK): la sua casa era stata perquisita durante l'arresto, lo scorso mercoledì. Prima di essere rilasciato, Souleyman ha dovuto sottoporsi a un lungo interrogatorio per rispondere all'accusa di propaganda terroristica. A rivelarlo, parlando con l'agenzia di stampa francese Agence France-Presse, è stato il suo avvocato. Souleyman ha negato di appartenere a qualsiasi gruppo militante.