Turchia, Omar Souleyman arrestato e accusato di terrorismo

Omar Souleyman, musicista siriano noto per le sue collaborazioni con Bjork (nel progetto “Biophilia”), Four Tet e Damon Albarn, è stato arrestato in Turchia con l'accusa di terrorismo.

Secondo quanto riporta il Guardian, Souleyman è accusato di appartenenere al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK): la sua casa è stata perquisita durante l'arresto. Souleyman ha 55 anni ed è originario della provincia a maggioranza curda di Hasekeh, al confine con la Turchia. Il figlio, parlando con la stampa, ha negato le accuse di terrorismo. Omar Souleyman vive in Turchia da tempo e le accuse del governo turoc sarebbero nate a seguito di un suo ritorno in patria in una zona in cui il PKK è molto forte.