Little Steven entra nel business della cannabis: "È ridicolo che sia illegale"

Steven Van Zandt entra nel business della cannabis. Lo storico chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen ha annunciato la partnership con la compagnia statunitense Canna Provisions per lanciare una linea di prodotti a base di marijuana tutta sua, Little Steven's Underground Apothecary: parte dei proventi ricavati dalla vendita di questi prodotti - il 10%, per l'esatezza - sarà devoluta alla National Organization for Marijuana Legalization, che si batte per la legalizzazione della cannabis. I prodotti sono al momento venduti nei negozi di Canna Provisions di Holyoke e Lee, in Massachusetts.

A proposito della sua recente mossa, in un'intervista concessa a Leafly Little Steven - questo il soprannome del 70enne chitarrista, che ha appena spedito nei negozi l'autobiografia "La mia odissea, fra rock e passioni non corrisposte" - ha spiegato:

Trovo ridicolo il fatto che continui ad essere illegale. Voglio dire, se paragonata a sostanze come il fentanyl o l'alcol, è pazzesco che sia illegale. Ha delle proprietà mediche. L'idea mi è venuta durante la pandemia. Ho pensato di poter realizzare prodotti che possano aiutare le persone, che possano rafforzare il sistema immunitario o che più semplicemente possano essere utili.

Steven Van Zandt va così ad aggiungersi al lungo elenco di star del pop, del rock e del rap che negli ultimi anni hanno lanciato linee di prodotti a base di cannabis: da Justin Bieber a Rihanna, passando per Wiz Khalifa, John Legend, Snoop Dogg, Billy Ray Cyrus. In Italia, nel 2018, lo ha fatto J-Ax.