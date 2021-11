Rockol Awards 2021, Madame

Madame è entrata quest’anno tra i candidati ai Rockol Awards nella categoria Miglior Album con con il suo disco eponimo di debutto (leggi qui la recensione), uscito lo scorso marzo. n disco fluido, eterogeneo nei suoni, che oscilla fra il rap, il pop e il cantautorato, impregnato di immagini, di suggestioni, di pezzi di carne e di vita tangibili, ma anche di sentimenti e sensazioni immateriali.

Classe 2002, vero nome Francesca Calearo, Madame ha pubblicato a settembre 2018 il suo primo singolo “Anna” prodotto da Eiemgei, stessa produzione anche per “Schiccherie” il brano che l'ha portata al grande pubblico. Il pezzo esce a dicembre 2018 e in poco tempo supera il milione e mezzo di views su Youtube. A giugno 2019 esce il singolo dal titolo "17”. Nel 2019 collabora all'album “Persona” di Marracash nella traccia “ L'anima”. Dopo altri singoli, mell'ottobre 2020 collabora con i Negramaro all'album “Contatto” e nel 2021 è trai Big del Festival di Sanremocon l'inedito “Voce” che presenta sul palco dell’Ariston classificandosi ottava. Il suo primo album vanta la presenza di artisti come Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Guè Pequeno, VillaBanks, Ernia, Gaia e Blanco.

