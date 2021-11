A X Factor ora cantano pure i Clash. E la gara diventa "Squid game"

Dopo CCCP, Nine Inch Nails e Nirvana ora a "X Factor" cantano pure i Clash. Manuel Agnelli ha pescato direttamente dal repertorio del gruppo capitanato da Joe Strummer, simbolo del punk, per le assegnazioni delle canzoni per i concorrenti della sua squadra in vista del quarto live del talent show, in onda domani sera dalle 21,15 su SkyUno e Now. A cimentarsi con uno dei brani più conosciuti dei Clash sarà Erio: canterà "London calling", la canzone che nel 1979 diede il titolo all'omonimo, iconico album di Strummer e compagni, quello con in copertina la foto di Paul Simonon che spacca il basso sul palco (riprendendo nella grafica il primo album di Elvis Presley).

I .Bengala Fire suoneranno "Evil" degli Interpol, i Mutonia "Gigantic" dei Pixies.

La gara, intanto, diventa sempre più "Squid game", con un meccanismo a dir poco spietato. La novità del quarto live è una manche chiamata "la Giostra". A spiegarla, durante uno dei daily, è stato Mika: una presentazione di tutti gli inediti dei nove concorrenti ancora in gara, con cut molto corti (un minuto a testa), uno dopo l'altro. Verrà aperto il televoto e il meno votato alla fine della Giostra sarà direttamente eliminato. Ci sarà poi una seconda eliminazione, che arriverà dopo la manche delle cover. Così i concorrenti passeranno in una puntata da 9 a 7, quando mancano tre puntate alla finale in programma il 9 dicembre al Forum di Assago (superospiti i Coldplay).

Mika ha assegnato a Fellow "Anche fragile" di Elisa e a Nika Paris "Derniere danse" di Indila. Emma ha affidato a Le Endrigo "Malamente" di Rosalía e a gIANMARIA "Stella di mare" di Lucio Dalla. Hell Raton, infine, ha assegnato a Baltimora "Un uomo che ti ama" di Lucio Battisti e a Versailles "Cercami" di Renato Zero.