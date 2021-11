Milano Music Week 2021: chi è Caffellatte, dal vivo a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage

Caffellatte è tra gli artisti che si esibiranno sul Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage, spazio dedicato alla musica dal vivo che vedrà una selezione di artisti della nuova scena italiana esibirsi gratuitamente in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Navigli, nell’ambito dell’edizione 2021 della Milano Music Week.

Giorgia Groccia, classe '94, è una cantautrice, attrice e scrittrice barese: in curriculum ha una laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, un Master in Critica Giornalistica all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D’Amico, un cortometraggio da attrice protagonista presentato da indipendente a Cannes e un romanzo, "Blue. Frammenti".

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo "Endorfine", a cui seguino una serie di altre uscite, che culminano in "Sottovuoto", uscito a giugno 2021: a settembre Caffellatte viene scelta e inserita da Spotify in Radar, il progetto dedicato agli artisti emergenti

Il brano, che anticipa un disco di prossima uscita, nella sua vivacità nasconde una storia di alienazione, raccontando l’agorafobia e il senso di soffocamento da essa causato. “Vi è mai capitato di sentirvi affogare tra le persone?”, ha spiegato Caffellatte a proposito del suo nuovo singolo, aggiungendo: “Nel brano racconto questo tipo di sensazione e la voglia di sottrarmi al rumore per rintanarmi nel silenzio. Ma il silenzio poi spaventa, quindi cerco ancora il rumore. È una corsa continua che provoca un continuo senso di insoddisfazione che, col senno di poi, fa anche sorridere!” Giorgia Groccia, questo il nome all’anagrafe della cantante, ha registrato una versione “casalinga” dal vivo per Rockol di “Sottovuoto”: ecco il video: