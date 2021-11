I Ministri live in studio: "Peggio di niente"

"Il nostro live è costruito sul dare tutto, sull'essere rock anche in suoi sensi rituali e grotteschi. Che ci vengono naturali, non ci mettiamo in saletta a provare i saltini punk e quelle cose lì. Quando abbiamo qualcunio davanti a guardarci, cerchiamo di dare tutto, anche con il corpo": si raccontano così i Ministri, nella loro dimensione dal vico

La band è tra i protagonisti della seconda stagione di "Indie Jungle", format che andrà in onda al 20 novembre ogni sabato alle 20,15 su Sky Arte. Il programma, scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da Erma Pictures, vedrà dal vivo in TV anche, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Brondi, Margherita Vicario.

In anteprima per Rockol, ecco la performance dove la band mette in pratica le parole dell'intervista: