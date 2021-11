X Factor, Manuel Agnelli contraddice Hell Raton: "Il rap non rappresenta le minoranze"

Non sono mancati i confronti dietro al bancone dei giudici, nel terzo live show di "X Factor", andato in onda ieri sera su Sky e conclusosi con l'eliminazione di due concorrenti, quella di Vale Lp (della squadra di Emma) e quella dei Karakaz (della squadra di Hell Raton), e con una polemica che ha costretto la produzione e gli autori del programma a cambiare in corsa il regolamento: uno dei due eliminati doveva essere quello meno ascoltato sulle piattaforme di streaming, ma - come spiegato durante la diretta - sono stati rilevati metodi di promozione o sponsorizzazione dei brani sui social e Spotify ritenuti non corrretti, alterando così la gara.

Tema del confronto sul quale si sono scambiati pareri contrastanti Manuel Agnelli e Hell Raton: il rap, passato da espressione delle minoranze a genere pop che domina ormai le classifiche a livello mondiale (Italia compresa). Il leader degli Afterhours e il braccio destro di Salmo ne hanno discusso dopo l'esibizione della stessa Vale Lp sulle note di "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra.

Hell Raton, commentando la cover proposta dalla concorrente della squadra di Emma, ha detto:

Ho trovato la tua performance alquanto romantica. La chiave è popolare. Perché il rap è un genere popolare. Rappresenta le minoranze, è il motivo per il quale continuiamo a scalare le classifiche.

Manuel Agnelli è intervenuto per dire la sua, contraddicendo lo stesso Hell Raton:

Che sia un genere popolare sono d'accordo con te, proprio perché scala le classifiche. Ma non rappresenta le minoranze. Sono le maggioranze, ora: scalano le classifiche, vincono dappertutto.

"Certo rap non viene in tv proprio perché è una minoranza", ha ribattuto Hell Raton.

L'esibizione di Vale Lp con "Stavo pensando a te" non è piaciuta al pubblico, che l'ha spedita al ballottaggio insieme a Le Endrigo, che avevano fatto ascoltare la loro versione di "Certi uomini" di Francesco Bianconi.

Bocciati dal televoto nella seconda manche Nika Paris e la sua cover di "Lonely" di Justin Bieber e i Karakaz con la loro versione di "Feel good inc." dei Gorillaz. I quattro concorrenti si sono sfidati facendo ascoltare i rispettivi inediti: "Chéri" per Vale Lp, "Cose più grandi di te" per Le Endrigo, "Tranquille (Mon coeur)" per Nika Paris, "Useless" per i Karakaz. La meno votata, Vale Lp, ha lasciato la gara. La più votata, Nika Paris, è passata direttamente al quarto live. Le Endrigo e i Karakaz, rispettivamente della squadra di Emma e di Hell Raton, si sono invece sfidati al ballottaggio: i giudici, non trovando un accordo, hanno rimesso la decisione finale nelle mani del televoto, che ha eliminato i Karakaz.

Ospiti del terzo live sono stati Dardust e Gazzelle, che ha cantato il nuovo singolo "Fottuta canzone".