Concerti, Jesus and Mary Chain all'Alcatraz di Milano

Nel 1987 i Jesus & Mary Chain pubblicavano il loro secondo album intitolato “Darklands”. Quell'album sarà suonato per intero dal vivo per la prima volta in assoluto e la band scozzese lo presenterà nella sua unica data italiana all'Alcatraz di Milano il prossimo 12 dicembre, i Rev Magnetic sono chiamati ad aprire la serata.

I biglietti acquistati in precedenza per il live dei Jesus & Mary Chain previsto una prima volta nel 2020 e ancora nel febbraio del 2021 restano validi per questa nuova data. Altri biglietti sono disponibili su Mailticket, Ticketone e Vivaticket.