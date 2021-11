Billie Eilish in topless: cade un altro tabù per la giovane popstar

In passato spiegò di indossare abiti larghi, tra felpe e tute extra large, per sfuggire a certi stereotipi sulle popstar (a partire dall'uso del corpo). Poi, la scorsa primavera, ha sorpreso tutti posando per la rivista "Vogue" indossando abitini sexy e lingerie, mostrando il suo corpo. "All'improvviso sei un'ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo, sei una facile, una sgualdrina. Se lo sono, allora ne vado fiera. A prescindere se mostri il tuo corpo, la tua pelle, il rispetto non va tolto", si è giustificata lei, ma le critiche non sono mancate. Ora Billie Eilish, la 19enne cantautrice losangelina diventata volto ed emblema del nuovo pop mondiale, fa cadere un altro tabù: si mostra in topless sui social.

La voce di "Bad guy" ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae in topless, in penombra. Niente di scandaloso: il seno è ritratto solo parzialmente, tagliato dall'obiettivo. Ma l'immagine ha sollevato un polverone, tra i fan della popstar: "E quindi ora mostri tutto quello che c'è da mostrare? Sapevo che prima o poi sarebbe successo", commenta un fan. E un altro: "Spero solo che le multinazionali non ti stiano costringendo a mostrare il tuo corpo. Era chiaro che questo non fosse il messaggio che tu avevi intenzione di trasmettere. Per favore, Billie: non lasciare che gli altri ti controllino".

Lo scatto è stato pubblicato da Billie Eilish per lanciare il suo primo profumo, "Eilish": "È la mia fragranza preferita al mondo. Il profumo è sempre stato una parte enorme della mia vita e della mia esistenza da quando ho memoria, ed è stato un sogno creare questa fragranza e dare vita alle mie idee. È stata una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto", ha scritto la cantautrice.