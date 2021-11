Roma, assolto Gigi D’Alessio

Il tribunale di Roma ha assolto Gigi D’Alessio dalle accuse di presunti reati fiscali ipotizzati dalla procura della Capitale nei confronti del cantante e autore partenopeo: come riferisce l’agenzia ADNKronos, secondo la corte capitolina - che ha assolto anche gli altri quattro imputati nel procedimento - “il fatto non sussiste”.

Secondo l'accusa D’Alessio - insieme a un socio e a tre legali della sua società, la Ggd Productions srl - nel 2010 non avrebbe dichiarato alcuni utili tra Ires e Iva per 1,7 milioni di euro: per l’artista, che aveva sempre negato ogni addebito, la procura aveva richiesto una pena pari a quattro anni di reclusione.