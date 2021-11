Markéta Irglová e Glen Hansard di nuovo insieme per i 15 anni del film 'Once'

Il prossimo anno Markéta Irglová e Glen Hansard, ovvero il duo noto come Swell Season, si riuniranno dal vivo dopo oltre dieci anni. Il tour intende commemorare il quindicesimo anniversario del film 'Once'.



La Irglová e Hansard si conobbero negli Stati Uniti ricoprendo i ruoli dei protagonisti del film 'Once', di cui curarono la colonna sonora che fruttò loro un Oscar nel 2008 per la migliore canzone originale con "Falling Slowly".

Dopo l'uscita di 'Once', i due continuarono a fare musica insieme formando gli Swell Season. Nel prossimo tour presenteranno oltre ai brani degli Swell Season anche materiale tratto dalle loro attività soliste.La musicista nata in Repubblica Ceca Marketa Irglová negli ultimi due anni ha pubblicato tre singoli: "Mother", "Quintessence" e "Among the Living". L'ultimo di questi nei giorni scorsi, accompagnato da un cortometraggio, girato in Islanda dove ha una casa. Il prossimo anno dovrebbe uscire un suo nuovo album.Il musicista irlandese Glen Hansard ha recentemente contribuito alla colonna sonora del film diretto da Sean Penn 'Flag Day'. Si è anche esibito come parte della nuova band del frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder, gli Earthlings, all'Ohana Festival 2021.