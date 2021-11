Concerti, Charli XCX: dal vivo in Italia nel giugno 2022

A un anno dall’uscita del suo ultimo album “How I’m Feeling Now” (leggi qui la recensione), nel maggio 2020, Charlotte Emma Aitchison, aka Charli XCX, ha annunciato per il 18 marzo del prossimo anno la pubblicazione del suo quinto album in studio, “Crash”. Ad anticipare il disco, i singoli “Good Ones” e “New Shapes” che vede la collaborazione di Caroline Polachek e Christine and the Queens.

Il nuovo album sarà supportato da un tour in Europa e Nord America che toccherà anche l’Italia per un’unica data il 4 giugno 2022 al Fabrique di Milano.

I biglietti del concerto, che hanno un prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita, saranno disponibili su Ticketmaster.it e Ticketone www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 12 novembre. In esclusiva per tutti gli iscritti alla Comcerto Family e a My Live Nation la prevendita si aprirà dalle ore 10.00 di giovedì 11 novembre.