Måneskin: “Beggin'” è disco di platino negli Stati Uniti

La cover di “Beggin’” dei Maneskin è certificata disco di platino negli States, come ha riportato anche Eurofestivalnews. Questo significa che in terra a stelle e strisce ne è stato venduto un milione di copie: un risultato straordinario per la canzone originariamente eseguita dai The Four Seasons di Frankie Valli. Non solo: è anche al 14° posto della Billboard Hot 100, migliorando ancora di una posizione il precedente primato. Su Spotify, l’album “Teatro d’ira – Vol. I”, dal quale proviene la canzone vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021 “Zitti e buoni“, ha superato i 900 milioni di stream, diventando il 27° album più ascoltato sulla piattaforma di origine svedese.

💿 PLATINUM for Beggin’ in the US



It’s 1M copies 🖤 TNX — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 3, 2021