Barry Gibb viene celebrato da una collezione di francobolli

Il 75enne Barry Gibb ha ricevuto un nuovo omaggio in ossequio a una carriera che è riservata a pochi, l'ex Bee Gees è stato infatti immortalato su una nuova collezione di francobolli stampata della Royal Mail britannica che ha annunciato l'emissione del set di francobolli dell'ufficio postale dell'Isola di Man. E' una parure composta da sette francobolli che ripercorre la carriera del musicista dal 1969 al 2019.

Barry Gibb, che ha dato vita ai Bee Gees insieme ai fratelli Robin e Maurice, è nato a Douglas, la capitale dell'isola di Man. La famiglia Gibb si trasferì dall'isola di Man alla volta di Manchester nel 1955, per poi emigrare nuovamente, nel 1958, in Australia.Barry appresa la notizia ha dichiarato con soddisfazione: "Sono molto orgoglioso delle mie radici Manx. Sono nato e cresciuto nell'antica, mistica e magica Isola di Man, ho bei ricordi dell'essere cresciuto lì, quindi apparire su un set dei suoi francobolli non è solo una meravigliosa sorpresa, ma anche un onore e un privilegio."Il presidente del parlamento dell'Isola di Man, Laurence Skelly, ha commentato: "Nel corso della loro carriera sono stati tutti ambasciatori eccezionali dell'Isola di Man, sempre orgogliosi del loro luogo di nascita, credo che questa tiratura e questa commemorazione siano adatti per l'ultimo fratello ancora in vita, Sir Barry Gibb".