Pavement, tour mondiale per la seconda reunion da settembre 2022

A dodici anni dalla prima rimpatriata seguita allo scioglimento del 1999 - suggellato da un concerto di addio tenuto alla Brixton Academy e parzialmente documentato dal DVD del 2002 “Slow Century” - i Pavement torneranno in azione sui palchi per un tour mondiale che prenderà il via il prossimo mese di settembre: la band capitanata da Stephen Malkmus e Scott Kannberg, considerata una delle realtà più influenti emerse dal panorama indipendente americano nella prima metà degli anni Novanta, dopo i due concerti già annunciati (e rinviati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) al Primavera Sound di Barcellona e al NOS Primavera di Porto rispettivamente per il 2 e 10 giugno prossimi, inaugurerà la branca nordamericana della tournée da San Diego il prossimo 7 settembre, per poi dirigere alla volta di Los Angeles, San Francisco, Troutdale, Seattle, Denver, Kansas City, St. Paul, Chicago, Detroit, Toronto, Boston, New York, Filadelfia, Washington DC, Atlanta e Austin, dopo la prima stringa di date si chiuderà l’11 ottobre successivo.

Dopo appena una settimana la formazione riprenderà a calcare i palchi sulla sponda orientale dell’oceano Atlantico a partire da Leeds, per poi proseguire verso Glasgow, Edimburgo, Manchester e Londra, dove il gruppo di “Cut Your Hair” ha in programma una residency da quattro serata alla Roundhouse tra il 22 e 25 ottobre: attraversata la Manica, la branca continentale della tournée sarà inaugurata a Parigi, tappa alla quale seguiranno quelle a Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Aarhus, Brema, Berlino, Bruxelles e Amsterdam. Terminata la parentesi sulla terra ferma, il gruppo si imbarcherà alla volta dell’Irlanda, dove l’itinerario - che almeno al momento non prevede soste in Italia - si chiuderà con un doppio appuntamento al Vicar Street di Dublino il 10 e 11 novembre.