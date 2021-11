I piaceri musicali inconfessabili dei Maneskin, intervistati dall'NME

I Maneskin, intervistati - o meglio: videointervistati - dall'NME, popolarissima rivista musicale britannica, svelano i loro piaceri musicali inconfessabili (e qualche scheletro nell'armadio). Il quartetto romano, che la scorsa settimana è stato ospite del "Tonight Show" di Jimmy Fallon, programma di punta della tv americana, e per l'occasione ha annunciato che il 6 novembre aprirà il concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium di Las Vegas, ha risposto ad alcune domande della rivista su primi dischi acquistati e primi innamoramenti musicali. Svelando alcune curiosità.

La prima "cotta" musicale della bassista Victoria De Angelis?

I Metallica. Ma anche i Tokio Hotel.

Classe 2000, la bassista andava alle elementari quando il gruppo tedesco capitanato dall'androgino Bill Kaulitz conquistò le classifiche internazionali con la hit "Monsoon", facendosi un grosso seguito di ragazzine anche nel nostro paese.

Ancora più insospettabile il primo innamoramento musicale del cantante Damiano David:

Volete che vi sorprenda? James Arthur.

Vincitore dell'edizione britannica di "X Factor" nel 2012, il cantante è diventato famoso a livello internazionale nel 2013 grazie al singolo "Impossible" e tornò in cima alle classifiche nel 2016 con la ballata strappalacrime "Say you won't let go".

Nella videointervista i quattro musicisti hanno parlato anche dei primi concerti ai quali hanno assistito. E la bassista ha menzionato Caparezza:

È un rapper italiano. Lo vidi a Capannelle.

A quel concerto c'era anche il batterista Ethan Torchio, ma i due non si conoscevano ancora: