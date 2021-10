Elton John torna al primo posto in UK dopo quasi dieci anni

Elton John torna al primo posto della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito dopo quasi dieci anni dall'ultima volta. L'ultimo album di Mr. Crocodile Rock, "The lockdown sessions", uscito lo scorso venerdì, ha debuttato direttamente in cima alla hit parade ufficiale pubblicata dalla Official Charts Company, che monitora le vendite dei dischi oltremanica. In questi primi sette giorni dall'uscita il disco, contenente pure il duetto con Dua Lipa su "Cold heart" (che aveva già conquistato la vetta dei singoli), ha venduto 31 mila copie, l'84% delle quali esclusivamente fisiche (cd o vinili).

L'ultimo disco di Elton John che conquistò il primo posto della classifica fu "Good morning to the night" del 2012. Mancarono l'obiettivo "The diving board" del 2013, "Wonderful crazy night" del 2016, il cofanetto "Diamonds" del 2017 e la colonna sonora del biopic "Rocketman" del 2019.

Tra i dischi di Elton John che hanno conquistato la vetta della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito ci sono anche "Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player" (1973), "Goodbye Yellow Brick Road" (1973), "Caribou" (1974), "Elton John’s Greatest Hits" (1974), "Sleeping With The Past" (1989) e "The Very Best Of" (1990).