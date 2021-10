Adele, due concerti a Londra a luglio

Adele ha annunciato due concerti a Hyde Park, nel centro di Londra, per i prossimi primo e due luglio: l’artista, che spedirà sui mercati il prossimo 19 novembre il suo quarto album di inediti in studio, “30”, non si esibisce dal vivo dal 2017, più precisamente dal 28 e 29 giugno di quattro anni fa, quando - allo stadio Wembley, sempre a Londra - tenne le due date conclusive del tour Adele Live 2016, serie di eventi organizzata per promuovere l’album “25”.

I biglietti potranno essere acquistati previa registrazione sul sito ufficiale dell’artista: le prevendite saranno aperte a partire dalle 11 - ora italiana - del prossimo giovedì, 28 ottobre. Ai fan non iscritti al sito di Adele sarà concesso l’acquisto a partire dalla mattinata dal prossimo sabato, 30 ottobre.

La cantante ha reso disponibile nei giorni scorsi il primo estratto dalla sua nuova fatica in studio, “Easy on Me”:

Il brano - accompagnato da una clip diretta da Xavier Dolan, lo stesso regista che si occupò del video della hit del 2015 “Hello” - ha macinato record prima sulle piattaforme streaming e poi nelle charts britanniche, battendo - in termini di vendite nella prima settimana di uscita - l’exploit di “Shape of You” di Ed Sheeran e “7 Rings” di Ariana Grande.