Adele, il nuovo singolo ‘Easy on Me’ è già da record su Spotify

Parte sotto i migliori auspici la nuova avventura discografica di Adele, “30”, atteso sui mercati per il prossimo 19 novembre: “Easy on Me”, il primo estratto dall’album di prossima pubblicazione, ha fatto registrare su Spotify in appena 24 ore di permanenza sulla popolare piattaforma musicale, lo scorso venerdì 15 ottobre, 19,7 milioni di stream a livello globale. Il dato porta la canzone in vetta alla classifica delle opere più ascoltate sul DSP in un singolo giorno, posizione occupata in precedenza dal classico di Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You", che il 24 dicembre scorso era stato ascoltato 17,2 milioni di volte. Riguardo invece a canzoni appena pubblicate, la migliore performance in graduatoria è quella di “Drivers License” di Olivia Rodrigo, che lo scorso 15 gennaio, in appena 24 ore, aveva totalizzato la bellezza di 13,7 milioni di passaggi.