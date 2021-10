Adele, è uscito il nuovo singolo “Easy On Me”

Adele ha pubblicato il nuovo singolo “Easy On Me", che apre una nuova era della sua carriera. ll 19 novembre 2021 arriverà il nuovo album “30”, il quarto in studio dopo lo straordinario successo di “19”, “21” e “25”. Lo ha annunciato sui social. Il nuovo brano esce insieme a un video, per metà in bianco e nero, per metà a colori , girato dall'acclamato regista Xavier Dolan nella stessa casa di quello di "Hello".

Adele negli scorsi giorni si è raccontata a "Vogue Uk" che le dedica la cover in cui campeggia la sua immagine, sexy e austera.

La cantante ha raccontato di essersi lasciata alle spalle il fallimento del matrimonio e dopo la pubblicazione del singolo "Easy on me" è pronta a tornare con un nuovo album. Ha raccontato: "Questo album è tante cose insieme: un’autodistruzione, un'auto-riflessione e una sorta di auto-redenzione. Ma sono pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta. Mio figlio aveva moltissime domande Domande molto buone, domande davvero innocenti, a cui non avevo risposte. Come 'perché non potete più vivere insieme?’. Volevo spiegargli, attraverso quest’album, chi sono e perché ho scelto volontariamente di smantellare tutta la sua vita alla ricerca della mia stessa felicità. Ed è una vera ferita per me e non so se riuscirò mai a guarire". .