Adele con "Easy on me" fa il pieno di record nella classifica britannica

"Easy on me", il primo singolo pubblicato da Adele da cinque anni a questa parte, sta monopolizzando l'attenzione generale, quanto meno nella natia Gran Bretagna. Ha infatti stabilito alcune prestazioni degne di nota. Limitatamente alla prima settimana di uscita le sue vendite sono le più alte dal gennaio 2017 quando Ed Sheeran pubblicò la sua "Shape Of You".

Altro record stabilito da "Easy on me" è quello che riguarda gli stream, sempre in Gran Bretagna. Questa settimana ne ha accumulati 24 milioni superando il record fissato da Ariana Grande con 16,9 milioni della sua "7 Rings" nel gennaio 2019.Le performance di "Easy On Me", hanno avuto l'effetto collaterale di riportare in alto nella classifica britannica dei singoli due vecchi brani della musicista londinese: "When We Were Young" che ha raggiunto la posizione numero 25 e "Someone Like You" risalita fino alla piazza 34.Il nuovo successo di Adele in precedenza aveva battuto il record di stream per un solo giorno sulla piattaforma Spotify ritoccando il primato stabilito dalla pop band coreana dei BTS con "Butter".

“Easy on Me” è stata scritta dalla stessa Adele con la collaborazione di Greg Kurstin, che ne ha curato anche la produzione. La canzone che sarà inclusa in "30", quarto album della musicista britannica in uscita il prossimo 19 novembre, è accompagnata da un video girato in Quebec, in Canada, dal regista Xavier Dolan, che già diresse la clip di un altro successo di Adele, “Hello”.