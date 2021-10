La Pfm è protagonista della puntata di stasera di Jam TV - Music Room

Quarta puntata di Jam Tv – Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica: l’appuntamento è per questa sera, lunedì 25 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Jam Tv – Music Room è disponibile sia in diretta che on-demand sulla Pagina Facebook e sui Canali YouTube e Twitch di Jam Tv e da quest'anno anche su Rockol. Qui sotto potete seguire la diretta:

Franz Di Cioccio e Patrick Djivas della PFM – Premiata Forneria Marconi, insieme al giornalista e conduttore radio e tv Carlo Massarini, saranno i protagonisti di questa quarta puntata della seconda stagione per raccontare il loro nuovo album di inediti “Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep”, uscito il 22 ottobre. Conduce Jessica Tetsa.

Jam Tv – Music Room è un talk show musicale dove si parla di musica attraverso foto, filmati e insieme all'aiuto di tanti ospiti, ricordando grandi eventi del passato (nel momento di ricorrenze importanti), album che hanno fatto epoca, artisti leggendari, ma anche progetti di attualità. Nella scorsa edizione nel "talk show" musicale si è parlato di Doors, Jethro Tull, David Bowie, Prince, Amy Winehouse, Lady Gaga, Joni Mitchell, Carole King e Bob Dylan insieme a tanti ospiti tra cui Mauro Pagani, Eugenio Finardi, Pau (Negrita), Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Davide Van De Sfroos, Mauro Ermanno Giovanardi, L'Aura, Andrea Mirò, Ferruccio Spinetti e Peppe D'Argenzio (Avion Travel), giornalisti/conduttori radio e tv come Marinella Venegoni, Carlo Massarini, Luca De Gennaro e Gegè Telesforo e fotografi internazionali come Armando Gallo e Guido Harari.