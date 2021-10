La nuova collaborazione del rapper californiano Big Sean con il collega Hit-Boy si intitola "What A Life". Nel video che accompagna le note del brano si può ammirare Sean Michael Leonard Anderson, questo il suo nome all'anagrafe, coperto da ben 65.000 api.

Big Sean, per comunicare l'uscita del video, non ha mancato di pubblicare sul proprio account Instagram una sua immagine coperto dallo sciame. Al fianco dell'immagine, nella didascalia, scrive: "Nella canzone ho detto 100 api, ma ne avevo su di me davvero 65.000. Non è photoshop. Avevo su di me 65.000 api... amore per l'alveare. Voglio solo che non pensiate che siano dei dannati effetti o qualche merda del genere."