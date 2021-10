Paul Weller, in uscita l'album "An Orchestrated Songbook"

Lo scorso 15 maggio Paul Weller si è esibito dal vivo con la BBC Symphony Orchestra al Barbican di Londra. Questa performance ha segnato una prima volta per il 63enne musicista britannico con l'accompagnamento di un'orchestra sinfonica diretta per l'occasione da Jules Buckley che ha anche arrangiato i vari brani. Quel concerto il prossimo 3 dicembre verrà pubblicato nelle versioni in vinile (2LP), CD e CD Deluxe con il titolo "An Orchestrated Songbook".

La scaletta include brani scelti dal repertorio di Paul Weller con i Jam, con gli Style Council e della carriera solista. Celeste, ospite del concerto, lo accompagna in "Wild Wood", mentre in “Broken Stones" è James Morrison ad unirsi a Weller. Altro ospite è Boy George che duetta con Paul sulle note della hit degli Style Council "You're The Best Thing". Oltre che dall’orchestra, Weller è inoltre accompagnato dal chitarrista e suo storico collaboratore Steve Cradock.

Tracklist:

ANDROMEDA

ENGLISH ROSE

MY EVER CHANGING MOODS

ON SUNSET

CARNATION

GLAD TIMES

BROKEN STONES (FEATURING JAMES MORRISON)

GRAVITY

IT´S A VERY DEEP SEA

BOWIE

EQUANIMITY

YOU´RE THE BEST THING (FEATURING BOY GEORGE)

STILL GLIDES THE STREAM

MOVIN ON

WILD WOOD (FEATURING CELESTE)

ROCKETS

YOU DO SOMETHING TO ME

WHITE HORSES