Sanremo Giovani 2022, arrivate oltre 700 domande di partecipazione

Sono 711 le domande di partecipazione giunte alla commissione selezionatrice di Sanremo Giovani, l’iniziativa rivolta agli artisti emergenti che selezionerà otto partecipanti ai quali verrà concesso di esibirsi al Teatro Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo: lo riferisce l’ufficio stampa della RAI, che specifica come siano stati 649 cantanti singoli (270 donne e 379 uomini) e 62 band a dare la propria adesione al contest.

A guidare la classifica delle regioni di provenienza degli Artisti giovani - prosegue la nota diffusa oggi dal servizio pubblico radiotelevisivo - è il Lazio, con 119 richieste di partecipazione, seguito dalla Lombardia (104). Nella divisione in macroaree, è dal Sud - isole comprese - che è arrivato il maggior numero di iscrizioni (242), seguito dal Nord (229) e dal Centro (209). Trentuno, invece, le domande pervenute dall’estero.

"E’ un nuovo inizio e, a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani vanno il mio in bocca al lupo e un grazie speciale, per il doppio impegno che si sono assunti: quello di preparare un brano inedito per Sanremo Giovani e un altro con il quale sognare il palco del Festival”, ha fatto sapere il direttore artistico e presentatore della prossima edizione del Festival Amadeus: “Ora, come in passato, sarà un’impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D’ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative”.

Le audizioni dal vivo degli Artisti giovani si terranno l’8 novembre nella sede di Rai Radio in Via Asiago. I 30 candidati prescelti si esibiranno di fronte alla Commissione Artistica che dovrà fare le proprie valutazioni e a questi si aggiungerà di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro, Simo Veludo. Al termine delle audizioni, poi, saranno scelti 8 tra gruppi e artisti a cui si aggiungeranno in altri 4 provenienti da Area Sanremo.