Kanye West cambia nome, d'ora in poi sarà Ye

Lo scorso mese di agosto, Kanye West aveva chiesto di cambiare ufficialmente il suo nome, quello con cui è registrato all'anagrafe di Chicago, dove è nato l'8 agosto 1977, in Ye. La richiesta è stata approvata da chi di dovere, quindi d'ora in poi il musicista sui documenti d'identità non sarà più registrato come Kanye Omari West bensì, per l'appunto, come Ye. Questo quanto riportato da alcune testate d'oltre oceano.



Kanye, anzi Ye, aveva iniziato a parlare della possibilità di cambiare il proprio nome già nel 2018, a seguito della pubblicazione del suo ottavo album in studio intitolato (guarda caso) "Ye" (leggi qui la recensione).

Sempre nel 2018, parlando dell'album, Ye dichiarò al conduttore radiofonico Big Boy: "Credo che 'ye' sia la parola più comunemente usata nella Bibbia. Nella Bibbia significa you. Quindi, io sono te. E io siamo noi. Sono passato dall'essere Kanye, che significa l'unico a essere Ye, semplicemente essere un riflesso del nostro bene, del nostro male, del nostro confuso tutto. È più di un riflesso di chi siamo come esseri”.