Francesco Facchinetti denuncia: ‘Sono stato aggredito da Conor McGregor’

Con una serie di stories postate sul proprio account Instagram ufficiale Francesco Facchinetti - figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, ex cantante (come DJ Francesco) oggi impegnato come conduttore radiofonico (su Radio 105) e manager di artisti e personalità dello spettacolo (con la sua NewCo Management) - ha denunciato di essere stato aggredito da Conor McGregor, campione irlandese di arti marziali miste che un mese fa aveva tentato di aggredire, sul red carpet degli MTV Video Music Awards 2021, Machine Gun Kelly .

“Sono all’hotel Parco dei Principi di Roma. Alle 2.30 di questa notte sono stato aggredito dal signor McGregor - sì, quel famosissimo Conor McGregor - che mi ha tirato un pugno in bocca. Mi ha tagliato il labbro, forse mi ha anche spaccato il naso”, racconta Facchinetti: “Mi ha aggredito all'hotel St.Regis, tra l’altro davanti a 10 testimoni, più i suoi amici”, racconta Facchinetti: “L’ha fatto senza motivazioni, dato che abbiamo parlato per oltre due ore. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, ma mi è andata bene: è una persona violenta e pericolosa. Ho preso un pugno per niente, un pugno che avrebbe potuto prendere mia moglie, o altre ragazze, e amiche e amici che erano lì con me”.

“Avrebbe potuto andare molto peggio, quindi ho deciso di denunciare Conor McGregor perché è una persona veramente violenta”, ha concluso Facchinetti: “Per fortuna ci sono stati i suoi amici che lo hanno fermato, altrimenti lui sarebbe andato avanti a picchiarmi senza una ragione. Confido nelle autorità e nella legge italiana. Lo abbiamo accolto come un eroe e invece è solo un bullo della peggior specie. Lui avrà anche 50 milioni di follower, soldi e potere, ma a me non interessa, andrò dritto fino alla fine".

McGregor - riferisce Repubblica - si trovava a Roma per battezzare in Vaticano suo figlio Ryan: durante la sua permanenza nella capitale l’atleta ha incontrato l’allenatore della Roma José Mourinho, prestandosi ad alcune apparizioni promozionali. Da parte sua o del suo staff non sono arrivate, per il momento, commenti sull’accaduto.