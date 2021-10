Gli ABBA rispondono alle domande dei fan

Mentre sono in corso i preparativi per l'esordio londinese dello spettacolo che li vedrà in scena come avatar, e a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album "Voyage", Bjorn, Benny, Agneta e Frida si sono concessi a una session di comande e risposte con i fan via Twitter.

Qui di seguito una selezione.

Quale è stata la vostra prima sensazione ascoltando l'intero nuovo album per la prima volta?

"Sollievo, felicità e orgoglio per aver dimostrato di essere ancora capaci di lavorare insieme in armonia".

Come è stato ritrovarsi insieme in studio di registrazione?

"Una sensazione strana e bella, non sapevamo come sarebbe stato ma tutto è andato sorprendentemente bene".

Lo spettacolo andrà in tour?

"Per il momento sarà sappresentato solo all'ABBA Arena di Londra".

Ci sarà un'edizione in DVD, o una trasmissione in streaming?

"Il modo migliore per godere dello spettacolo è dal vivo a Londra. Per il momento non sono previste alter forme di diffusione".

Cosa avete provato quando avete visto gente piangere ascoltando "I still have faith in you"?

(Frida): La prima volta che l'ho ascoltata ho pianto anch'io...

Come saranno eseguite le parti vocali dello spettacolo?

"Le voci sono state registrate da noi appositamente per lo show, le musiche sono suonate live da una band di dieci elementi"

Quando sono nate "I should have faith in you" e "Don't shut me down"?

"Nel 2018, ma allora non avevamo idea che ci sarebbe stato un intero nuovo album di inediti"

Che cosa vi ha ispirati a scrivere una canzone a tema natalizio?

(Bjorn): "Benny mi ha suonato la melodia e ci siamo resi contro entrambi che era perfetta per una canzone natalizia, non abbiamo avuto nessun dubbio. Mi fa venire in mente una mattina di Natale, più che una sera della vigilia"