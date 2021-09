ABBA da record in UK: boom di pre-order per il nuovo album ‘Voyage’

Dopo aver annunciato il progetto "Voyage" la scorsa settimana, che prevede un album in uscita il prossimo 5 novembre e uno spettacolo che debutterà la prossima primavera a Londra, gli ABBA hanno stabilito un nuovo record in Gran Bretagna per il pre-order del loro nuovo lavoro discografico grazie all’acquisto di oltre 80.000 copie del disco in soli tre giorni.

Secondo quanto riportato da Music Business Worldwide, per Universal Music UK è il più alto traguardo raggiunto grazie al pre-ordine di un album, tanto che il gruppo svedese ha battuto il precedente record stabilito dai Take That per i loro album "Progress" del 2010 e "III" del 2014.

Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson hanno annunciato il loro ritorno dopo 40 anni con una diretta su YouTube, durante la quale, oltre a svelare i dettagli di "Voyage", hanno presentato due nuove canzoni: “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”.

Dopo la pubblicazione dell’album, dalla prossima primavera debutterà a Londra, in un palazzetto costruito appositamente e battezzato ABBA Arena, uno spettacolo che unisce digitale e live. Lo show vedrà gli ABBA esibirsi in una versione digitale e ringiovanita di loro stessi con una band di 10 elementi dal vivo, a partire dal 27 maggio 2022.