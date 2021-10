Addio a Deon Estus, bassista di George Michael e degli Wham!

Deon Estus, storico collaboratore sia degli Wham! che di George Michael solista, è mancato all'età di 65. Bassista, aveva lavorato anche con Tina Turner, Elton John, Marvin Gaye, Frank Zappa e Annie Lennox. Come solista o nel 1989 arrivò in top 5 con "Heaven Help Me".

"È con profonda tristezza che comunichiamo che Deon Estus è morto questa mattina Deon era principalmente conosciuto come il terzo membro degli Wham! Deon era appassionato di musica e amava interagire con i suoi fedeli fan.