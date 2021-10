Bruce Springsteen: "Sherry Darling" da "The Legendary 1979 No Nukes Concerts"

Bruce Springsteen ha pubblicato, quale antipasto dell'uscita, prevista per il prossimo 16 novembre, del film concerto "The Legendary 1979 No Nukes Concerts", la sua interpretazione di "Sherry Darling". I concerti del 'No Nukes' tour si tennero al Madison Square Garden di New York il 21 e il 22 settembre 1979. "Sherry Darling", allora era una canzone inedita che poi fu inserita nel doppio album "The River" (leggi qui la recensione) pubblicato nel 1980.

Il regista Thom Zimny, collaboratore da tempo del musicista del New Jersey, ha così commentato le esibizioni di quel 1979: "Alcuni anni fa ho iniziato a riesaminare gli archivi dei filmati delle apparizioni di Bruce e della Band ai concerti del No Nukes Tour del 1979.

Mi sono subito reso conto che queste erano le migliori performance e le migliori riprese dei leggendari anni Settanta vissuti dalla band, e mi sono impegnato a tirare fuori il pieno potenziale delle registrazioni. Avendo lavorato come principale regista e montatore di Bruce negli ultimi 20 anni, posso dire senza paura di smentite che questo film di novanta minuti appena rieditato, remixato e restaurato è il miglior standard possibile per Bruce e la Band durante uno dei loro più grandi periodi creativi." .

Mentre Jon Landau, lo storico manager del Boss, ne parla in questo modo: "Gli anni Settanta sono stati un periodo d'oro nella storia di Bruce Springsteen e della E Street Band, e il leggendario concerto No Nukes del 1979 è il più grande documento di quell'epoca che potremmo mai avere. È uno spettacolo di rock puro dall'inizio alla fine, il livello di energia è trascendente e la padronanza dell’arte della musica rock live lascia tutti a bocca aperta."