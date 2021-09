Bruce Springsteen: esce il film dei "No Nukes concerts", dopo 40 anni

Nel settembre del 1979 Bruce Springsteen e la sua E Street Band si unirono sul palco del Madison Square Garden di New York ai Musicians United for Safe Energy, il gruppo di artisti fondato nel 1979 da Jackson Browne, Graham Nash, Bonnie Raitt e John Hall per contestare l'utilizzo dell'energia nucleare, in particolare dopo l'incidente accaduto alla centrale di Thee Mile Island nel marzo dello stesso anno.

Dai concerti - cinque in tutto - tenuti dalla formazione al Madison Square Garden fu tratto un disco dal vivo che rappresentò la prima documentazione live ufficiale della E Street Band. Ora gli show rivivono a distanza di oltre quarant'anni, 42 per l'esattezza, in un lungometraggio che uscirà a novembre nei negozi e pochi giorni dopo la sua pubblicazione sarà disponibile anche sulle piattaforme digitali. .

"The Legendary 1979 No Nukes Concerts" uscirà in digitale il 16 novembre e in Blu-Ray e dvd il 19 novembre. Dal 23 sarà visibile anche sulle piattaforme digitali. Conterrà dieci performance inedite del Boss e soci dell'esperienza al Madison Square Garden, nonché la registrazione completa della serata.

"The Legendary 1979 No Nukes Concerts" è stato realizzato dal collaboratore di lunga data di Springsteen, Thom Zimny, a partire dalla registrazione originale del concerto in 16mm e con il remix audio curato da Bob Clearmountain. Zimny spiega:

Alcuni anni fa ho iniziato a riesaminare gli archivi dei filmati delle apparizioni di Bruce e della Band ai concerti del No Nukes Tour del 1979. Mi sono subito reso conto che queste erano le migliori performance e le migliori riprese dei leggendari anni Settanta vissuti dalla band, e mi sono impegnato a tirare fuori il pieno potenziale delle registrazioni. Avendo lavorato come principale regista e montatore di Bruce negli ultimi 20 anni, posso dire senza paura di smentite che questo film di novanta minuti appena rieditato, remixato e restaurato è il miglior standard possibile per Bruce e la Band durante uno dei loro più grandi periodi creativi.

Lo storico manager del Boss dice

Gli anni Settanta sono stati un periodo d'oro nella storia di Bruce Springsteen e della E Street Band, e il leggendario concerto No Nukes del 1979 è il più grande documento di quell'epoca che potremmo mai avere. È uno spettacolo di rock puro dall'inizio alla fine, il livello di energia è trascendente e la padronanza dell’arte della musica rock live lascia tutti a bocca aperta.

Tra i momenti salienti della registrazione ci sono le versioni inedite di "The River" e "Sherry Darling", le versioni live di "Badlands", "Born To Run" e "Thunder Road", oltre alle cover di "Rave On" di Buddy Holly e una versione di "Stay" di Maurice Williams con ospiti speciali Jackson Browne, Tom Petty e Rosemary Butler.

Questa la scaletta:

1. Prove It All Night

2. Badlands

3. The Promised Land

4. The River

5. Sherry Darling

6. Thunder Road

7. Jungleland

8. Rosalita Come Out Tonight

9. Born To Run

10. Stay

11. Detroit Medley

12. Quarter To Three

13. Rave On