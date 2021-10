Billy Idol, con il nuovo EP anche un tour in Europa (ma non in Italia)

Fresco della pubblicazione dell’EP “The Roadside” - prima prova in studio per il cantante nato a Londra nel ‘55 ma dal 2018 cittadino statunitense dai tempi di “Kings & Queens of the Underground” del 2014 - Billy Idol ha annunciato per l’estate del 2022 un tour in Europa che, sfortunatamente per i suoi fan nostri connazionali, non toccherà l’Italia.

La serie di date debutterà l’11 giugno a Glasgow, per poi proseguire alla volta di Mancherster, Birmingham, Londra, Cardiff e Leeds, per poi spostarsi il 24 dello stesso mese a Bonn, in Germania: sul continente l’artista farà tappa a Wiesbaden, Monaco di Baviera, Budapest, Vienna, Halle, Amburgo e Berlino, dove concluderà il suo itinerario sulla sponda orientale dell’oceano Atlantico il 7 luglio.

“The Roadside” include quattro tracce - “Rita Hayworth”, “Bitter Taste”, “U Don’t Have To Kiss Me Like That” e “Baby Put Your Clothes Back On”. Prodotto da Butch Walker e realizzato con il supporto del chitarrista e collaboratore di lungo corso dell’artista Steve Stevens, il lavoro è stato ispirato dall’incidente in moto che ebbe per protagonista - suo malgrado - Idol nel 1990: “L'incidente è stata la catarsi, il momento del risveglio”, ha spiegato al proposito il cantante, che per le conseguenze dello scontro rischiò l’amputazione di una gamba, “Un po' di me è rimasto sul ciglio della strada. Ma alla fine non era necessariamente una cosa negativa; era un campanello d'allarme. Forse su quel ciglio della strada mi sono lasciato alle spalle il giovane irriverente Billy e ho aperto la porta a un padre più attento e a un musicista più sensibile”.