Billy Idol, il ritorno: in arrivo l’EP ‘The Roadside’, ascolta ‘Bitter Taste’

Dopo un’attesa durata sette anni - la sua ultima prova in studio, l’album “Kings & Queens of the Underground”, risale al 2014 - Billy Idol torna a fare parlare di sé: l’artista nato a Londra oggi cittadino statunitense (dal 2018) ha annunciato la pubblicazione di un nuovo EP di inediti, intitolato “The Roadside”, per il prossimo 17 settembre. Il lavoro è stato anticipato dal singolo “Bitter Taste”, già reso disponibile in streaming gratuito sul Web:

Il brano è stato prodotto da Butch Walker e vede la collaborazione del chitarrista e collaboratore di lungo corso dell’artista Steve Stevens. “Credo che durante la pandemia siamo diventati tutti più riflessivi”, ha osservato William Michael Albert Broad - questo il nome all’anagrafe dell’artista: “Mi è sembrato abbastanza logico e naturale, quindi, scrivere qualcosa sul mio incidente in moto”.

L’incidente al quale fa riferimento Billy Idol ebbe luogo a Hollywood il 6 febbraio del 1990: alle 8 e 30 di mattina il cantante, a bordo della sua due ruote, fu investito da un veicolo nei pressi di un incrocio. Le lesioni riportate costrinsero i medici a inserire una placca di metallo nella sua gamba destra, che a causa delle fratture multiple tra il ginocchio e la caviglia era a rischio amputazione.

“Certamente, l'incidente in moto è stata la catarsi, il momento del risveglio”, ha proseguito l’artista: “Un po' di me è rimasto sul ciglio della strada. Ma alla fine non era necessariamente una cosa negativa; era un campanello d'allarme. Forse su quel ciglio della strada mi sono lasciato alle spalle il giovane irriverente Billy e ho aperto la porta a un padre più attento e a un musicista più sensibile”.

“Roadside” sarà pubblicato dalla Dark Horse Records, etichetta fondata dallo scomparso chitarrista dei Beatles George Harrison oggi guidata dal figlio dell’artista - e artista lui stesso - Dhani. “Non potrei essere più entusiasta di dare il benvenuto a Billy Idol nella famiglia della Dark Horse Records", ha commentato Dhani Harrison: “Billy è una leggenda e la sua musica non potrebbe adattarsi meglio alla Dark Horse. Ho amato la sua musica per tutta la mia vita, quindi poter pubblicare la sua nuova musica per la nostra etichetta è un enorme onore".

Ecco, di seguito, la tracklist di “Roadside”:

01. Rita Hayworth

02. Bitter Taste

03. U Don’t Have To Kiss Me Like That

04. Baby Put Your Clothes Back On

L’EP sarà promosso per mezzo di un tour che per il momento interesserà i soli Stati Uniti (e, per una sola data, il Messico), con partenza domani, 12 agosto, da Airway Heights, stato dello Washigton, e conclusione - dopo dodici tappe - a Playa Mujeres, nei pressi di Cancun.