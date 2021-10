Calexico, due concerti in Italia in primavera

I Calexico hanno annunciato due date in Italia per la prossima primavera: la band di Tucson, Arizona, guidata dal chitarrista e cantante Joey Burns e dal batterista John Convertino si esibirà il 26 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il giorno successivo, 27 aprile, all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati a partire dal prossimo venerdì, 8 ottobre.

L’ultimo album pubblicato dal gruppo, “Seasonal Shift”, è stato distribuito sui mercati a dicembre dello scorso anno: oltre ai due elementi fondatori la band è attualmente composta da Jacob Valenzuela a tromba e cori, Martin Wenk a tromba, chitarra, tastiere, fisarmonica, vibrafono, theremin e cori, Scott Colberg al basso e Sergio Mendoza a tastiere, fisarmonica e percussioni.