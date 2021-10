Johnny Cash canta Bob Dylan nel nuovo album dal vivo. Tracklist

Sta per essere pubblicato un live di Johnny Cash, "Bear's Sonic Journals: Johnny Cash, ath The Carousel Ballroom, april 24, 1968",registrato appunto 54 anni fa, che contiene una versione del "man in black" del classico di Bob Dylan "Don't think twice, it's all right".



La canzone di Dylan, nella versione dell'autore pubblicata nel 1963 in "The Freewheelin'", è un brano acustico con voce, chitarra e armonica; Cash le aggiunge una sezione ritmica che la fa svoltare verso il country (la registrazione della serata fu effettuata da Owsley “The Bear” Stanley, noto per la sua collaborazione come fonico con i Grateful Dead.

"Bear’s Sonic Journals: Johnny Cash, At The Carousel Ballroom April 24, 1968" uscirà il 29 ottobre, in streaming e in formato fisico (due CD o due vinili). Le edizioni "fisiche" conterranno testi del figlio di Cash, John, del figlio di Stanley, Starfinder, di Bob Weir dei Grateful Dead e di Dave Schools degli Widespread Panic, oltre a una riproduzione del manifesto originario della serata.

Ecco la tracklist:

Cocaine Blues

Long Black Veil

Orange Blossom Special

Going To Memphis

The Ballad Of Ira Hayes

Rock Island Line

Guess Things Happen That Way

One Too Many Mornings

Don't Think Twice It'S All Right

Give My Love To Rose



Green Green Grass Of Home

Old Apache Squaw

Lorena

Forty Shades Of Green

Bad News

Jackson

Tall Lover Man

June'S Song Introduction

Wildwood Flower

Foggy Mountain Top

This Land Is Your Land

Wabash Cannonball

Worried Man Blues

Long Legged Guitar Pickin' Man

Ring Of Fire

Big River

Don'T Take Your Guns To Town

I Walk The Line