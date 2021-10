David Lee Roth annuncia: “Mi ritiro”

David Lee Roth ha annunciato il suo ritiro dalle scene. A margine di un’intervista telefonica per il Las Vegas Review Journal ripresa da Ultimate Classic Rock, il cantante, noto soprattutto per i suoi anni come frontman dei Van Halen, ha fatto sapere che terrà gli ultimi cinque concerti della sua carriera il prossimo gennaio.

“Getto la spugna, mi ritiro”, ha affermato David Lee Roth durante la chiacchierata, come testimoniato dalla registrazione audio della telefonata pubblicata sul sito di Van Halen News Desk. Ha aggiunto: “Questo è il primo e unico annuncio ufficiale. Hai la notizia. Condividila con il resto del mondo”.

Il 66enne artista statunitense si esibirà all'House of Blues del Mandalay Bay Hotel di Las Vegas per cinque show in programma dal 31 dicembre all’8 gennaio prima di dare l’addio alle scene.

Diamond Dave, com’è conosciuto il già cantante della band di “Jump”, ha poi detto: “Non ho intenzione di spiegare la mia dichiarazione. La spiegazione è in una cassaforte. Questi saranno i miei ultimi cinque spettacoli”.

Durante l’intervista con il Las Vegas Review Journal David Lee Roth - che il 31 ottobre dello scorso anno ha pubblicato “Somewhere Over The Rainbow Bar and Grill", la canzone tributo a Eddie Van Halen, deceduto il 6 ottobre 2020 all'età di 65 anni a causa di un tumore, seguita poi dai brani “Giddy-up!” e “Lo-rez sunset”, resa disponibile ieri, 1 ottobre - ha inoltre svelato di essere ancora in contatto con il batterista Alex Van Halen e di riflettere ancora molto sulla scomparsa del virtuoso delle sei corde olandese naturalizzato statunitense.

“Sono incoraggiato e costretto a fare i conti con quanto poco tempo abbiamo, e il mio tempo è probabilmente ancora più breve", ha raccontato Roth. Ha continuato: "Ho pensato che avrei potuto essere il primo, francamente. E i miei dottori mi hanno costretto ad affrontare davvero il fatto che ogni volta che salgo sul palco, metto in pericolo quel futuro”. David Lee Roth ha poi spiegato: