Una prima metà di ottobre tutta italiana per Steve Wynn. Il frontman di Dream Syndicate e Baseball Project sarà infatti impegnato in un ciclo di tredici concerti da solista nel nostro paese a partire dal 5 ottobre al Raindogs di Savona fino al 18 ottobre quando chiuderà la sua visita nel Belpaese con un live al Giardino di Lugagnano, in provincia di Verona.

L'ultimo album di Steve Wynn, uscito nella primavera del 2020 è stato "Solo Acoustic Vol.1" (leggi qui la recensione). Nella locandina qui sotto potete trovare tutte le date e i luoghi dei concerti del musicista statunitense.