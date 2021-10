Elton John e Stevie Wonder uniscono di nuovo le forze per il singolo ‘Finish line’

Il 22 ottobre Elton John darà alle stampe il suo nuovo album, “The lockdown session”. In attesa dell’uscita del disco, una raccolta di canzoni registrate a distanza negli ultimi mesi in collaborazione con vari artisti, il musicista di Pinner ha condiviso un’altra anticipazione del suo prossimo progetto.

Dopo "Cold Heart (PNAU Remix)" insieme a Dua Lipa e “After all” con Charlie Puth, la voce di “Tiny dancer” ha pubblicato il brano “Finish line” con Stevie Wonder.

Il brano arriva a distanza di oltre 35 anni dall’uscita del singolo per beneficenza “That's what friends are for”, pubblicato nel 1985 e che ha visto Elton John e la leggenda del soul / r’n’b collaborare insieme a Dionne Warwick e Gladys Knight nella nuova versione della canzone scritta da Burt Bacharach e Carole Bayer Sager e originariamente incisa nel 1982 da Rod Stewart per la colonna sonora del film “Night shift”.

"Non potrei essere più orgoglioso di 'Finish line' - direi che è uno dei migliori dischi che abbia mai fatto", ha detto in una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense di “Rolling Stone” Elton John, che in passato aveva anche invitato Stevie Wonder a suonare l’armonica in "I guess that's why they call it the blues” del 1983.

Sul singolo, prodotto da Andrew Watt, John ha aggiunto: “La voce di Stevie è la migliore che posso ricordare di aver sentito: sembra di nuovo un diciassettenne, canta con gioia ed esuberanza nella sua voce. Andrew Watt ha svolto un lavoro incredibile nella produzione. È stato un processo magico. Ho sempre amato collaborare con Stevie, e sono felice che dopo cinquant'anni di amicizia siamo finalmente riusciti a fare un duetto in piena regola. È sempre stato così gentile e dolce con me, e il suo talento è oltre il ridicolo. Quando ascolti quello che fa vocalmente e strumentalmente su ‘Finish line’ pensi: ‘Questo è un vero genio’”. .

Stevie Wonder, invece, ha dichiarato: “È sia una gioia che un onore cantare, suonare il piano e l'armonica per Elton. È stato davvero uno dei grandi spiriti della musica, della vita, dell'amicizia e dell'amore, che ho incontrato in questo viaggio di vita! La vera arte e la musica come l'amore equivalgono a un impegno per sempre che dura molte vite. Ed Elton, chiunque ascolti la tua voce cantare ‘Finish line’, ascolterà e sentirà la tua saggezza, il tuo dolore, la tua anima, il tuo amore, ma anche la tua resilienza... Lo adoro!”.