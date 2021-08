Elton John e Dua Lipa insieme nel nuovo singolo ‘Cold heart’: ascolta

Dopo aver preso parte virtualmente allo show in streaming di Dua Lipa lo scorso novembre, Elton John è tornato a collaborare con la cantante di origini kosovare e insieme alla popstar ha pubblicato il nuovo singolo “Cold heart”.

Il brano, disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme digitali da oggi - 13 agosto, è prodotto dal duo australiano di musica elettronica PNAU, che ha dato forma al pezzo unendo quattro classici del musicista di Pinner: “Kiss the bride” (dall’album “Too low for zero” del 1983), “Rocketman” (da “Honky Chateau” del 1972), “Where’s the shoorah?” (dal doppio album “Blue moves” del 1976) e “Sacrifice” (da “Sleeping with the past” del 1989).

Come riportato in un comunicato stampa, Elton ha dichiarato:

“Gli ultimi 18 mesi sono stati difficili, ma ho avuto il tempo di tornare alle mie radici come session player e collaborare con alcuni artisti meravigliosi. In particolare avere l’opportunità di passare del tempo con Dua, anche se a distanza, è stato incredibile. Mi ha trasmesso tanta energia. Dua è una persona e un’artista davvero meravigliosa, piena di creatività e idee. L’energia che ha portato nella realizzazione del brano mi ha fatto letteralmente impazzire”.

Dua Lipa, a sua volta, ha detto: “Da quando ci siamo incontrati online per la prima volta, c’è stata subito grande sintonia. Elton è un artista di grande ispirazione e ha anche un senso dell’umorismo molto cattivo, direi una combinazione perfetta. È stato un onore e un privilegio collaborare con lui a questa traccia, che vede alcuni dei miei preferiti classici di Elton combinati insieme”.

“Cold heart (PNAU remix)”, disponibile all’ascolto nella clip riportata più sopra, è accompagnato da un video animato che sarà pubblicato alle 14 di oggi: