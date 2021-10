Quando Morgan e Agnelli si dissavano con le canzoni: “Ti piace Springsteen? Non c’è problema”

Ieri sera su SkyUno è stato trasmesso il terzo e ultimo appuntamento con i provini di X Factor 2021. Nel corso della serata sono state mostrate le esibizioni di alcuni degli aspiranti concorrenti del talent show che hanno preso parte alle auditions registrate la scorsa estate presso gli studi romani di Cinecittà, esibendosi di fronte ai giudici Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Durante la puntata è stata passata - tra le altre - la performance del duo Lamette, che si è cimentato nella cover di “La crisi” dei Bluvertigo proponendo una personale versione con una strofa aggiuntiva. (La registrazione dell’esibizione è disponibile a questo link). I due aspiranti concorrenti non hanno convinto tutti e quattro i giudici, ottenendo due sí da Emma e dal frontman degli Afterhours ma non il consenso di Mika ed Hell Raton, e non sono così passati alla fase successiva del programma.

L’esibizione del duo Lamette, però, ha portato Agnelli a raccontare della sua rivalità con Morgan - tra le altre cose, giudice di X Factor per 7 stagioni (non consecutive).

La canzone proposta dai Lamette dei Bluvertigo è tratta dall’album “Zero - ovvero la famosa nevicata dell'85”, pubblicato dal gruppo di Marco Castoldi nel 1999 e contenente anche il brano “Zero”, caratterizzato dal verso “Ti piace Springsteen? Okay, non c'è problema”.

Agnelli a margine del terzo appuntamento con i provini del talent show di Sky ha raccontato: “‘La crisi’ i Bluvertigo lo stavano registrando quando stavamo registrando noi nello stesso studio”. Ricordando l’incontro tra gli Afterhours e i Bluvertigo in studio di registrazione, Manuel Agnelli ha poi narrato:

“C’era questa battaglia delle band, e Morgan aveva scritto questa frase: ‘Ti piace Springsteen, non c’è problema’ - probabilmente riferendosi a me. E io gli avevo risposto scrivendo: ‘Non si esce vivi dagli anni ‘80'”.

Il brano degli Afterhours citato da Agnelli è incluso nel loro sesto disco "Non è per sempre" del 1999.

Dopo che Hell Raton ha definito il botta e risposta tra Agnelli e Morgan attraverso le canzoni come un “dissing”, il frontman degli Afterhours ha risposto: “Non era un dissing, era una grande competizione positiva, una sana competizione sportiva”.

Recentemente si è assistito a un nuovo capitolo della rivalità tra Manuel Agnelli e Marco Castoldi. Quest'ultimo, infatti, un paio di settimane fa ha accusato i giudici delle edizioni di X Factor successive a quelle che hanno visto Morgan dietro al banco della giuria, tra cui anche il 55enne artista milanese, di non aver avuto il coraggio di osare con le scelte. Nel corso della presentazione della 15esima edizione del talent, il leader della band di "Non è per sempre" - mentore dei Maneskin durante la partecipazione della band romana a X Factor nel 2017 - ha risposto alle provocazioni di Morgan dicendo: "Morgan, ultimamente, cioè negli ultimi quindici anni, parla con una convinzione commovente di cose che conosce in maniera molto approssimativa".