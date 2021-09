X Factor, Agnelli a Morgan: "Da 15 anni parla di cose che conosce poco"

È polemica a distanza tra Manuel Agnelli e Morgan su "X Factor". Il frontman degli Afterhours, che torna quest'anno per la quinta volta dietro il bancone dei giudici del talent show un tempo nel palinsesto di Rai2 e oggi in quello di SkyUno, che da domani trasmetterà la 15esima edizione, ha replicato alle dichiarazioni alle quali si era lasciato andare negli scorsi giorni l'ex leader dei Bluvertigo.

Morgan - in giuria a "X Factor" per sette edizioni, cinque delle quali vinte con un suo concorrente: nell'ordine, Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi - aveva accusato i giudici arrivati dopo di lui, Manuel Agnelli compreso, di non aver avuto il coraggio di osare con le scelte. A margine della presentazione della 15esima edizione del talent, il leader della band di "Non è per sempre" ha risposto in una videointervista concessa al Corriere della Sera alle provocazioni di Morgan. E ha detto:

"Morgan, ultimamente, cioè negli ultimi quindici anni, parla con una convinzione commovente di cose che conosce in maniera molto approssimativa. Lui ha fatto molte edizioni del vecchio X Factor. Ammesso che fosse così con lui, non è mai stato così con me: nessuno mi ha mai detto che cosa fare o che cosa dire".

Agnelli ha poi rivendicato la sua totale autonomia: