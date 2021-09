Vasco Rossi, confermata la band del tour 2022?

Vasco Rossi ha postato sui proprio profili social ufficiale una fotografia che lo ritrae insieme ai suoi musicisti: “La band è una famiglia? Si può essere amici sì, ma non è necessario”, è il commento dell’artista associato allo scatto, “La band è come una ‘banda’ che si prepara a fare un colpo: sono tutti specialisti nel loro campo, c’è quello che apre la cassaforte, quello che guida la macchina, alla fine il si fa il colpo e poi ognuno per la sua strada”.

La voce di “Vita spericolata” è sostanzialmente ritratta con la formazione che l’aveva accompagnato fino all’ultimo tour, il VascoNonStop Live 2019: alle chitarre appaiono confermati Stef Burns (che, in risposta al post di Rossi su Instagram, ha commentato “E facciamo un colpo!”) e Vince Pastano, con Matt Laug alla batteria, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola a tromba, tastiere e cori, e Beatrice Antolini a cori, synth, percussioni, chitarre, sax e fisarmonica. Nella foto sono presenti sia lo storico bassista della backing band Claudio “Il Gallo” Golinelli che Andrea Torresani, subentrato al collega nel 2018 quando Golinelli fu costretto a uno stop forzato a causa di gravi problemi di salute.

I prossimi impegni dal vivo di Vasco Rossi sono sintetizzati dal calendario del Vasco Non Stop Live 2022, serie di eventi che seguirà la pubblicazione del nuovo album del cantante e performer emiliano, “Siamo qui”, prevista per il prossimo 12 novembre: dopo il debutto alla Trentino Music Arena del prossimo 20 maggio, la tournée farà tappa all’Ippodromo del Trenno di Milano - il 24 maggio - e all’autodromo di Imola, il 28 maggio, per poi spostarsi a Firenze (alla Visarno Arena, il 3 giugno) prima di concludere con due serata al Circo Massimo di Roma l’11 e il 12 dello stesso mese.